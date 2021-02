Catania brutto e senza gol e la Paganese fa un passo avanti

Il gol è quel particolare che fa sempre la differenza, quando lo subisci e quando lo fai. Allo Stadio Marcello Torre, il recupero della 20° giornata del Girone C di Serie C Paganese-Catania, gara rinviata già due volte a causa delle poco favorevoli condizioni meteorologiche, è stato davvero deludente e privo di emozioni. Uno 0-0 che serve più alla Paganese che al Catania. Agli etnei non riesce l’operazione aggancio Catanzaro al quarto posto. Primo tempo davvero brutto degli etnei poi usciti meglio nell’ultimo quarto d’ora. Nella ripresa, netto calo di intensità e 0-0 che è sembrato appagare entrambe. Partita tattica, con due squadre, più abili nel coprire gli spazi che non nell’offendere. Ne è uscita una sfida a basso ritmo con pochissime emozioni. Espulso all’80’ Tonucci per un fallo di reazione e Catania in 10 uomini nel finale ma contro questa Paganese nessuno se ne è accorto dell’inferiorità numerica. Forse solo mister Raffaele si è spaventato (togliendo gli attaccanti dopo il rosso al suo difensore) di un avversario davvero povero di qualità che lo stesso tecnico aveva descritto alla vigilia del match come se fosse il Real Madrid. Catania bocciato oggi. Il tecnico pure.

CRONACA – Il Catania ha regalato un tempo alla Paganese quasi fosse lo sparring partner dedito ad allenare il campione. Ha giocato sotto ritmo, cosa che non si deve mai fare con una piccola, con poca determinazione e zero pericolosità. Un primo tempo dove il Catania è partito male soffrendo due incursioni degli azzurri e presentandosi poche volte in porta. Al 15’ grande occasione della Paganese con un tiro-cross di Guadagni, Raffini si è ritrovata la sfera all’interno dell’area ma non è riuscito a spingere la palla in rete. Lo stesso Raffini tre minuti dopo manca ancora il gol: il suo colpo di tacco esce di poco. Il Catania ha risposto al 20’: cross di Albertini, colpo di testa di Golfo oltre la traversa. Segnali di risveglio dei rossazzurri. Ma di occasioni vere non se ne contano più in questo primo tempo avaro di emozioni dove la Paganese ha avuto un leggero dominio territoriale per una mezz’ora ma piano piano il Catania si è fatto avanti. Il Catania centrocampo non beccava palla e nelle poche ripartenze non aveva la velocità e la lucidità necessaria per far male ai padroni di casa. Raffaele ha scelto Russotto in attacco, ma il numero 7 è ben lontano da una buona condizione.

Nel secondo round il Catania è entrata un pochino più vivo, e perlomeno c’è stato un minimo di partita, anche perché la Paganese ha cominciato a giocare con sufficienza. Al 47’ già un pericolo creato dal Catania: discesa sulla destra di Tonucci, palla in mezzo per Russotto che allunga sul secondo palo per Pinto, conclusione respinta dal portiere Baiocco. Raffaele ha cambiato uomini e spartito (ha chiuso, tardi, col 4-4-2) ma la musica non è cambiata neanche quando è entrato Di Piazza. Il tecnico etneo ha dato indicazioni a Sarao e Di Piazza non essendo contento dei loro movimenti. La partita è scivolata nella prima mezz’ora nel grigiore generale. Tanti errori sia dei centrocampisti della Paganese che del Catania con le due squadre senza sbocchi sulle fasce. I due tecnici hanno cambiato a 15’ dalla fine qualche uomo. Raffaele è tornato alla difesa a tre con Calapai in campo. Una ingenuità di Tonucci ha lasciato il Catania in inferiorità numerica dal minuto 80’. Ma neanche il finale è stato vivo. Inevitabile lo 0-0 che fa più felice la Paganese mentre il Catania manca l’aggancio al quarto posto che resta nelle mani del Catanzaro.

IL TABELLINO:

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavino, Sirignano; Carotenuto (56′ Gaeta), Onescu, Zanini, Bramati (56′ Mattia), Squillace (84′ Scarpa); Raffini, Guadagni (74′ Bonavolontà). A disp.: Campani, Fasan, Cigagna, Curci, Esposito, Mattia, Perazzolo, Antezza, Scarpa, Gaeta, All. Di Napoli.

CATANIA (3-4-3): Confente; Silvestri, Claiton (74′ Sales), Tonucci; Albertini (60′ Di Piazza), Rosaia, Welbeck, Pinto; Russotto (74′ Calapai), Sarao (85′ Maldonado), Golfo (84′ Giosa). A disp.: Santurro, Izco, Manneh, Reginaldo, Vrikkis. All. Raffaele.

ARBITRO: Colombo di Como (Feraboli-Martinetti).

MARCATORI:

NOTE: ammoniti Bramati, Claiton, Sbambato, Sales, Gaeta. Espulso Tonucci all’81’ per fallo di reazione