Catania, buon compleanno mister Ferraro! Gli auguri social

Nel giorno di Locri-Catania , in caso di risultato positivo, potrebbe esserci il miglior regalo possibile per mister Giovanni Ferraro . Infatti, il tecnico dei rossazzurri compie oggi gli anni e l'eventuale +3 potrebbe essere un ottimo modo per festeggiare.

Adesso, per rendere tutto perfetto, manca solo la ciliegina sulla torta. Per questa bisogna attendere il triplice fischio del match odierno sul quale il mister aveva detto: "Abbiamo grande rispetto per il Locri e a loro vanno i complimenti perché stanno facendo qualcosa di straordinario; per noi è un campionato eccezionale e andiamo lì con la solita mentalità: portare a casa i tre punti".