Catania, buone notizie dall’infermeria in vista dei playoff

Contro il Foggia Baldini avrà quasi tutti a disposizione

Report medico del Catania in vista del debutto nei playoff contro il Foggia: il dottor Francesco Riso, coordinatore dell’Area medica del Calcio Catania, analizza le condizioni dei rossazzurri reduci da infortuni: “Manuel Sarao e Matteo Di Piazza hanno svolto oggi la prima seduta con i compagni e possiamo quindi considerarli disponibili così come Nana Welbeck, che ha smaltito i postumi di una contusione ed è regolarmente in gruppo. Il programma giornaliero riservato ad Andrea Russotto prevede, al momento, terapie e lavoro differenziato. Michele Volpe è partito oggi, da Torre del Grifo, per raggiungere il centro specializzato in cui dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Come noto, inoltre, sono indisponibili anche Alessandro Confente, impegnato in un percorso riabilitativo post-chirurgico, e Denis Tonucci".