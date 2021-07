Catania, buone notizie: per la Covisoc è tutto a posto

La commissione di vigilanza sta esaminando i requisiti per l'iscrizione ai campionati e ha riscontrato per il Catania il rispetto dei criteri legali ed economico-finanziarì

Redazione ITASportPress

Un giorno importante per Catania che quasi sicuramente giocherà nel campionato di Serie C 2021/22. Queste le prime indiscrezioni che emergono dalla riunione della commissione di vigilanza sulle società di calcio (Covisoc) che sta esaminando i requisiti per l'iscrizione al campionato. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il Catania sembra aver superato l'esame della Covisoc, che ha già verificato i requisiti per il rilascio della licenza nazionale propedeutica alla partecipazione del campionato di Lega Pro 2021/22. Tutto ok dunque a livello burocratico, regolamentare e organizzativo per il Catania che ufficialmente otterrà solo la prossima settimana il via libera. Alla luce di una situazione che meno di un mese addietro era gravemente compromessa, l’avvenuta iscrizione al prossimo torneo rappresenta idealmente il compimento di un 'miracolò aziendale e sportivo.

DONAZIONE TIFOSI FONDAMENTALE PERCHE'... - Determinante il lavoro fatto dalla struttura societaria e dai consulenti del sodalizio di via Magenta. Rispettate proprio in "zona Cesarini" tutte le scadenze grazie anche al contributo dei tifosi che hanno donato 110 mila euro in pochi giorni al club etneo dopo l'avvio della iniziativa "Uniti per Catania". Un dato storico e forse unico che, secondo quanto appreso da Itasportpress.it- ha fatto brillare gli occhi anche a Via Allegri, sede della Federcalcio e della Covisoc.

SCADENZE IN ARRIVO - Analizzati i dati di bilancio e la ricapitalizzazione, il Catania dunque otterrà la Licenza per giocare nella stagione 2021/2022 in Serie C. Una buona notizia per il club rossazzurro anche se si dovrà fare i conti con una nuova stagione sportiva alle porte che imporrà alla Sigi un tributo di sangue e enormi sacrifici a cominciare da agosto quando si dovranno saldare le mensilità di giugno e si dovranno cominciare a pagare le rate di INPS e IRPEF. Ma a quanto pare la matricola 11700 non è sparita e Catania può vantare di essere rimasto nel calcio professionistico.