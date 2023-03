Catania, Calaiò: “Ora la società dovrà puntare direttamente al doppio salto”

L'ex attaccante del Catania Emanuele Calaiò ha commentato ai microfoni di Tmw la promozione in C degli etnei: "Sono davvero molto felice per il Catania e il suo ritorno in Serie C, sono legatissimo alla città perché li ho vissuto un anno molto bello anche a livello personale, e conosco bene le esigenze della piazza: la città ha bisogno di palcoscenici diversi. Con la nuova proprietà è partito questo nuovo progetto che ha ammazzato il campionato di Serie D, ora la società dovrà puntare direttamente al doppio salto. Sicuramente la squadra parte da una buona base, ma qualche innesto probabilmente servirà per affrontare la Serie C, campionato comunque difficile, in una certa maniera: serve gente che conosca a memoria il torneo e abbia esperienza. A Catania servono fame e personalità: la piazza è giustamente esigente".