Catania, Calapai scrive ai tifosi rossazzurri

Un messaggio lungo del calciatore da oggi passato al Crotone

L'ex capitano del Catania, Luca Calapai, da oggi ufficialmente del Crotone, ha pubblicato su Instagram un messaggio diretto ai tifosi etnei: "Ha avuto tutto inizio da qui nel 2009 provincia di Messina,nel Catania B. all’ingresso di questo campo in terra battuta ,del Catania c’era ben poco, una sacca dei palloni e acqua contata per tutti.Bisognava rimboccarsi le maniche altrimenti sarei rimasto a lungo in quel campo. Dopo tanti campi polverosi e gli anni nelle giovanili è arrivata la chiamata in prima squadra fino a quel 13 maggio 2012, un giorno per me indimenticabile.Un grazie va a tutte le persone che in questi anni mi hanno fatto crescere ,mi hanno sostenuto anche in momenti difficili, attraverso tantissimi messaggi, attraverso la vostra stima e attraverso il vostro amore per questa maglia.Mi avete fatto sentire importante come persona, ogni giorno e ogni volta che ho indossato questa maglia.Colgo l’occasione per salutare tutte le persone che in questi anni hanno fatto parte di questa società e gli addetti di Torre del Grifo per il lavoro che svolgono all’interno e per le chiacchierate che mi avete concesso diventando dei punti di riferimento per me e per tutti.Catania non è una semplice squadra ma è uno stato d’animo,sarò per sempre devoto a questi colori a questa città a questo popolo e alle vostre tradizioni, sarò per sempre uno di voi e vi porterò sempre nel mio cuore.È stato tutto Bellissimo.