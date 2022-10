Catania, calciatori e dirigenti a evento “Un calcio alla follia”

Il vice presidente rossazzurro ha evidenziato l’importanza della sensibilizzazione: “In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, è bello e doveroso sottolineare il senso dell’inclusione. Siamo grati per l’invito - ha detto Vincenzo Grella - e proveremo sempre ad esserci per chi vuole sviluppare iniziative di rilievo in ambito sociale, come questa”. Il direttore generale ha aggiunto: “Le squadre “Special” sono ormai una splendida realtà nelle categorie superiori e sarebbe bello se un giorno dovesse accadere anche a Catania. Il territorio e le persone che necessitano di un’attenzione particolare - ha spiegato Luca Carra - sono parte integrante del nostro progetto”. Rispondendo alle domande di una platea entusiasta, infine, Lodi e Rapisarda si sono soffermati sull’aspetto emotivo e sulla straordinaria capacità aggregativa del calcio.