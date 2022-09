Catania, calendario: si parte da Ragusa ultima tappa a Trapani

Il cammino dei rossazzurri in Serie D

Si sono accesi i riflettori sul proscenio della Serie D, il quarto campionato del sistema calcio nazionale, la punta di diamante dello sconfinato universo della Lega Nazionale Dilettanti, la porta d’ingresso al professionismo. Anche per la stagione 2022/2023 la Serie D si conferma il Campionato D’Italia che abbraccia tutta la penisola. 166 squadre che rappresentano il calcio in ogni angolo del Paese, da nord a sud, da est a ovest, isole comprese, il terreno ideale per vivere le sfide genuine dei tanti campanili che animano il nostro Paese. Il Girone che è ancora fermo è il Girone I che a seguito del ricorso del Giarre scatterà il prossimo 18 settembre. Oggi sono state rese note le partite del Catania che inizierà la stagione a Ragusa e completerà il campionato a Trapani. Questo il tabellone: