Catania, cambiano gli obiettivi e le strategie di mercato

In una estate con temperature bollenti, il calcio di Serie C come sempre è in pieno caos. Non si sa bene quale sarà il giorno in cui si dovranno fare gironi e calendari e così tra ricorsi, ripescaggi e riammissioni gli allenatori devono rivedere il loro lavoro. Sicuramente si dovrà partire il 9 settembre con conseguenti disagi. In primis per le squadre che non sanno in quale categoria e in quali gironi dovranno giocare, ma anche per le altre che il 27 agosto pensavano di cominciare il campionato.