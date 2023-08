Catania, campagna abbonamenti al via: pesano due fattori

Dal pomeriggio di Caltanissetta, che è valso il ritorno in Serie C grazie al 4-1 al Canicattì, Catania non si è ancora risvegliata. Dai primi giorni di raduno nel capoluogo etneo, passando per il ritiro a Zafferana, la squadra rossazzurra di Luca Tabbiani è costantemente accompagnata dall’entusiasmo della sua gente. Una felicità continua che si è respirata per il momento nei bar, nei soliti ritrovi e sui social visto che nel centro pedemontano non è stato possibile far accedere i tifosi nelle partite e anche nelle doppie sedute di allenamento. C’è tanta voglia in città di stare vicini a Chiricò e compagni. La dimostrazione arriverà probabilmente a partire dalla prossima settimana quando sarà avviata la campagna abbonamenti che la società di Pelligra si auspica viaggi su livelli da record.