Catania, campionato slitterà a settembre e stadio sarà pronto

Tra sentenze e ricorsi la Serie B e la Serie C rischiano di non partire secondo le date prestabilite. Ieri infatti il Collegio di Garanzia del Coni ha bocciato la Reggina che è stata esclusa dalla B accogliendo invece il ricorso del Perugia contro il Lecco, con i lombardi che potrebbero ripartire addirittura dalla terza categoria dilettantistica. Probabilmente si andrà alle calende greche per stabilire le riammissioni e i ripescaggi visto che bisognerà aspettare la decisione del Consiglio di Stato del 29 agosto. Così la data della compilazione dei calendari e la Coppa Italia di Serie C slitteranno a inizio di settembre. Il probabile slittamento dell'inizio del campionato di Serie C al 10 settembre consentirebbe al Catania di avere a disposizione il proprio impianto visto che i lavori dello stadio Massimino si completeranno a fine agosto e dunque la squadra rossazzurra non rischia di esordire in C a Crotone, stadio indicato dal club come secondario. Inoltre il tecnico Luca Tabbiani avrà più tempo per trasmettere la sua filosofia di gioco ai calciatori.