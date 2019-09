Catania, Camplone: “A Monopoli senza paura. Settimana turbolenta? Dispiace ma…”

Il tecnico del Catania, Andrea Camplone presenta la sfida di domani sul terreno del Monopoli. Si parte dalla settimana turbolenta con tre giocatori fuori rosa per motivi disciplinari: “Nessuna tensione per quello che è successo, dispiace sì per quello che è accaduto e speriamo che si risolva la situazione nel modo migliore. Per domani abbiamo delle emergenze con giocatori out per infortunio, ma la squadra si è allenata con serenità. Dobbiamo fare meglio e di più in trasferta, a riguardo serve spirito battagliero a cominciare da Monopoli. I pugliesi sono aggressivi e vanno in pressione alta. In attacco hanno giocatori importanti. Noi non possiamo aver paura del Monopoli ma li rispetteremo. Con il nuovo allenatore hanno ritrovato l’atteggiamento giusto e stanno facendo bene”.