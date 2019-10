Catania, Camplone: “A Terni andremo per vincere. Stimoli tanti e io potrei anche restare a casa…”

Match molto difficile per il Catania che domenica sarà ospite della capolista Ternana. Il tecnico Andrea Camplone in sala stampa ha presentato la sfida: “Il Catania vero non è quello visto in trasferta. Quello casalingo gioca meglio e ha fatto vedere qualcosa di buono. Bisogna crescere in fretta e anche mentalmente. Serve un atteggiamento diverso a Terni e vorrei vedere una squadra che dimostra di avere fame. Comunque andremo a Terni per vincere. Per l’importanza di questa partita l’allenatore potrebbe anche rimanere a casa e mi aspetto una partita fatta da uomini e poi da calciatori. Recuperati Barisic, Silvestri ma anche Dall’Oglio sta meglio. Ma mi aspetto tanto da questa squadra e non vorrei vedere le solite due facce. Il tempo del rodaggio è finito e da adesso in poi bisogna fare prestazioni e punti. La Ternana ha uomini importanti che in questo momento girano a mille. Affronteremo una squadra importante come lo siamo noi solo che dobbiamo dimostrarlo fuori casa. Dobbiamo spazzare via le paure e anche i giocatori esperti fanno fatica fuori casa. Noi corriamo molto ma con il culo all’indietro.”

CONVOCATI – Al termine della seduta odierna, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l’allenatore del Catania Andrea Camplone ha convocato 23 giocatori per la sfida alla Ternana: PORTIERI 31 Salvatore Della Valle 1 Jacopo Furlan 22 Miguel Ángel Martínez DIFENSORI 21 Kevin Biondi 26 Luca Calapai 28 Andrea Esposito 3 Moïse Emmanuel Mbende 2 Mario Noce 14 Salvatore Simone Pino 20 Giovanni Pinto 5 Tommaso Silvestri CENTROCAMPISTI 23 Jacopo Dall’Oglio 16 Cristian Ezequiel Llama 10 Francesco Lodi 32 Andrea Mazzarani 18 Giuseppe Rizzo 6 Nana Addo Welbeck-Maseko ATTACCANTI 17 Maks Barisic 11 Davis Curiale 8 Davide Di Molfetta 9 Matteo Di Piazza 24 Gian Marco Distefano 29 Mattia Rossetti