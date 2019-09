Catania, Camplone: “Attenti al Potenza, è la nostra bestia nera”

Il tecnico del Catania Andrea Camplone in sala stampa ha presentato la partita di domani in trasferta. “Il Potenza ha una rosa affiatata ed è la bestia nera del Catania. Sono molto aggressivi e dobbiamo stare attenti ai rimbalzi del campo sintetico ma mi aspetto un approccio importante dei miei ragazzi. In casa sono un’ottima squadra i rossoblu’ ma dobbiamo essere bravi noi a non farli galvanizzare. Dobbiamo essere bravi ad attaccare gli spazi stretti anche se bisogna stare attenti dietro. Saporetti e Silvestri finora hanno fatto bene anche se abbiamo subito diversi gol. Per la formazione di Potenza ho ancora tanti dubbi e solo domani farò delle scelte. Sono rimasti Rizzo e Fornito due mezzali ma non sono pronti e vanno recuperati dal punto di vista mentale. Cercheremo di aiutarli”