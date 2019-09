Catania, Camplone: “Contro la Reggina servirà personalità e cattiveria giusta”

Il tecnico del Catania Andrea Camplone ha presentato la partita di domani contro la Reggina: “E’ una partita importante per noi vista anche la rivalità. Per me è una partita per la crescita della squadra e dobbiamo fare una bella partita su un campo difficile. Troveremo un avversario che giocherà a calcio su un terreno di gioco che è uno spettacolo. Vogliamo vincere il campionato e scrivere la storia e questo passa anche da Reggio Calabria. Domani c’è bisogno di personalità e cattiveria giusta. Sono per il bel gioco ma spero di portare a casa un bel risultato anche soffrendo. Lo spogliatoio è compatto e abbiamo fatto un fine settimana di lavoro in tranquillità dopo la vittoria con la Cavese. Turnover? Cercherò di mettere in campo chi mentalmente sta meglio. Argurio? Ci dispiace il suo addio ma siamo contenti che abbia avuto questa bella opportunità all’Hajduk. Dispiace invece non avere i nostri tifosi al Granillo e non mi sembra giusto questa decisione. I giocatori devono essere bravi a pensare alla partita e non a quello che succede in tribuna”.