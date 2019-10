Catania, Camplone: “La Vibonese giocherà a viso aperto contro di noi”

Il tecnico del Catania, Andrea Camplone ha presentato la sfida do domani con la Vibonese. “Incontriamo una squadra che gioca a viso aperto con un 4-3-3 “zemaniano” che adotta il tecnico Modica. La Vibonese non farà barricate e sarà una bella partita senza eccessivi tatticismi. Dobbiamo essere cattivi contro una squadra che ti lascia giocare e lavora con il collettivo. Dobbiamo produrre più azioni da gol e cercare anche le punizioni dal limite. Purtroppo arriviamo poco al tiro ma è questione di atteggiamento visto che la squadra fuori casa propone poco calcio. Noi lavoriamo con le due catene ma nessuno attacca e nessuno ruota a centrocampo. Così diventiamo prevedibili e nessuno ha la possibilità di arrivare in porta. Succede spesso che tutti stanno dietro la linea della palla e diventiamo prevedibili. Ci vuole coraggio di rischiare qualcosina”.

FORMAZIONE – “E’ tutta da fare ma le idee ci sono. Saporetti ed Esposito si sono allenati a parte e sono out, Mbende parte con noi anche se ha un piccolo infortunio muscolare. Ci sono i giovani Noce, Pino e poi c’è il rientrato Biagianti ma è stato fermo per un po’ di tempo e non ha i 90′. Il modulo resta il 4-3-3 contro la Vibonese. Poi comunque con Mazzarani abbiamo anche diverse soluzioni”.

LE TRE BANDIERE – “Sul reintegro di Biagianti, Bucolo e Marchese non posso rispondere io ma dovete chiedere a Lo Monaco. I compagni di squadra sono contenti e una ventata di positività c’è stata con il loro ritorno”.