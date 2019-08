Catania, Camplone: “Non bisogna sottovalutare l’Avellino. Vorrei vedere dal 1′ una squadra…”

Il tecnico del Catania, Andrea Camplone ha presentato in sala stampa la sfida di Avellino, prima partita di campionato degli etnei. “E’ ancora calcio estivo e per vedere una squadra rodata servono almeno tre o quattro partite. Mi aspetto una gara veloce perchè sul sintetico la palla viaggia velocemente. Mi aspetto una squadra che cerchi il gol attraverso il fraseggio e il gioco. Non avremo Biagianti e Barisic domani. L’Avellino è una squadra compatta, corrono tutti e lasciano poco spazio. Una compagine che appena ruba palla verticalizza subito, ma sappiamo come fargli male visto che abbiamo tre attaccanti che sanno come metterli in difficoltà. Hanno molti giovani che si sono messi in luce e che a me piacciono ma non possiamo soffermarci sui singoli. Se ci adegueremo al loro ritmo faremo fatica. Formazione? Ho qualche dubbio ma per la maggior parte formazione fatta. La nostra è una squadra esperta e mentalmente sanno come affrontare l’Avellino non sottovalutando l’avversario. Mi piacerebbe vedere dal 1′ una squadra propositiva e quadrata”.

I CONVOCATI – Questi gli atleti a disposizione per il match di domani ad Avellino:

PORTIERI

1 Jacopo Furlan

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

21 Kevin Biondi

15 Giovanni Marchese

3 Moïse Emmanuel Mbende

2 Mario Noce

20 Giovanni Pinto

13 Lorenzo Saporetti

5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI

4 Rosario Alessandro Bucolo

23 Jacopo Dall’Oglio

16 Cristian Ezequiel Llama

10 Francesco Lodi

32 Andrea Mazzarani

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

19 Emanuele Catania

11 Davis Curiale

8 Davide Di Molfetta

9 Matteo Di Piazza

25 Michael Liguori

24 Emanuele Pecorino

7 Vincenzo Sarno