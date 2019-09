Catania, Camplone: “Non guardiamo adesso la classifica. Per la B ci vuole…”

Un 2-1 contro la Virtus Francavilla al Massimino che permette al Catania di rimanere in vetta alla classifica del campionato di Serie C. Il tecnico Andrea Camplone analizza il successo in sala stampa: “E’ stata una buona partita contro una squadra che è difficile affrontare. Dagli avversari è stata una marcatura a uomo a tutto campo ma la squadra ha giocato bene reagendo dopo il momentaneo svantaggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche meglio del primo. Questa vittoria ci dà autostima e consapevolezza di giocare a viso aperto anche in trasferta. Partita difficilissima che abbiamo superato a pieni voti. La mentalità la stiamo acquisendo e ci sono partite dove ci riesce tutto e partite dove si fa fatica ma erano importanti i tre punti e la squadra ha meritato la vittoria. Stiamo costruendo uno spogliatoio. Tutti danno il massimo e quello che conta è la mentalità. Non bisogna guardare la classifica, è troppo presto, ci vuole umiltà, sacrificio e qualità per andare avanti”.