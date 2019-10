Catania, Camplone: “Non mi dimetto ma se vogliono esonerarmi…”

Il tecnico del Catania Andrea Camplone in sala stampa analizza la disfatta contro la Vibonese: “Non riesco a commentare questa sconfitta, il castello è andato in frantumi dopo il primo gol subito. Prendere 5 gol così è una batosta pesante. Dispiace per i tifosi e chiedo scusa a loro anche da parte dei miei ragazzi. I calciatori devono credere in quello che fanno ma in questo momento siamo in difficoltà e siamo svuotati mentalmente. Non penso alle dimissioni ma alla prossima partita contro il Bisceglie. Se sono io il problema il Catania mi caccino via e andrò via ma io non mi dimetto. Archiviamo questa giornataccia e pedaliamo”