Catania, Camplone: “V. Francavilla squadra rognosa, dobbiamo vincere e convincere”

Il tecnico del Catania, Andrea Camplone alla vigilia della partita contro la Virtus Francavilla al Massimino, ha presentato il match in sala stampa. “La squadra ha bisogno del calore dei tifosi, e qui c’è tanta aspettativa. Abbiamo iniziato col piede giusto ma serve tempo per lavorare e far avvicinare la gente allo stadio. Dobbiamo vincere e convincere domani”.

VIRTUS – “Le caratteristiche principali della squadra avversaria sono la compattezza e l’aggressività, se stanno bene fisicamente ci possono dare problemi. Domani bisognerà muoversi tanto per non dare punti di riferimento agli avversari che si chiudono bene dietro. Ci vorrà tanta attenzione e pazienza per portare a casa i tre punti contro una squadra rognosa come la Virtus Francavilla”.

GIOCO – “Ho sempre voluto dare alle mie squadre un’impronta di gioco che deve essere la base quest’anno del lavoro a Catania e sto cercando di inculcare questa mentalità ai calciatori. Ad Avellino è stato fatto qualcosa di importante e bisogna continuare così, il gioco ti aiuta a uscire dalle difficoltà. Formazione? Dopo la rifinitura farò le mie scelte, ma ho 25 titolari e i campionati si vincono con le panchine lunghe. Vorrei vedere domani gli inserimenti da dietro della linea difensiva ma mi piacerebbe vedere le mezzali come attaccano il secondo palo. Per me è importante come i ragazzi sappiano attaccare la porta”.

MERCATO – “Per me è chiuso. In attacco abbiamo 8 elementi e stiamo recuperando Barisic e poi abbiamo anche Rossetti in rosa. Otto punte per tre posti sono tanti e non vogliamo altri elementi. Siamo completi. Se resta Rizzo? Giuseppe è un giocatore importante che con me ha fatto bene in passato (a Perugia ndr). E’ un giocatore da recuperare e se resta non mi crea problemi”.