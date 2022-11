Catania-Canicatti, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 14:30 per la sfida di Serie D.

Il Catania vuole riprendere a vincere dopo il pareggio per 0-0 del precedente turno che ha bloccato la striscia di sole vittorie fino a quel momento ottenuta. Senza mister Ferraro, squalificato, toccherà a Zeoli guidare la squadra: "L’emozione personale è tanta però sono concentrato su quello che dovrà avvenire in campo. Sono sereno, Catania è casa e non sono solo ma al mio fianco c’è tutto lo staff. Conosciamo l’avversario, studiarlo a fondo è una forma di rispetto. Ci siamo allenati benissimo e siamo molto sereni", le sue parole in conferenza .

La partita può essere seguita, per i residenti in Sicilia, su Telecolor, emittente che ha acquistato i diritti di trasmissione delle gare dei rossazzurri in diretta TV e in chiaro. Il match di Serie D potrà essere visto anche in diretta streaming sul sito di Telecolor: l'evento potrà essere acquistato in PPV o seguito sottoscrivendo un abbonamento.