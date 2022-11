Catania-Canicattì: ventidue rossazzurri a disposizione di Michele Zeoli

L’allenatore in seconda Michele Zeoli, domani alla guida del Catania in sostituzione di Giovanni Ferraro squalificato per una giornata, ha convocato ventidue calciatori per la sfida al Canicattì, in programma domenica alle 14.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per l’undicesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.