Catania, cantiere aperto ma si va a trazione under

Il Catania è un cantiere per definizione, non potrebbe essere diversamente per un club che oggi ha a disposizione 8 giocatori in rosa che sono quelli dell’ultimo campionato di Serie D con Giovinco che andrà ceduto prima che inizi la preparazione a Zafferana. Una società nuova quella rossazzurra che non ha neanche giocatori in prestito che rientrano alla base e dunque a 10 giorni dalla prima campanella che prevede un lavoro iniziale che serve essenzialmente per effettuare dei test atletici e riprendere confidenza col pallone, il mister Luca Tabbiani spera almeno di iniziare con 15 calciatori. In attesa di coloro che arriveranno più tardi, si partirà con l’aggiunta dei giovani per arrivare almeno a 20 e poter organizzare le partitelle.