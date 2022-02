Catania, Canuti a ISP: “Mascara? E’ mio il gol più bello della storia”

Il gol di Canuti al Lecce assomiglia molto a quello dell'ex milanista Weah contro il Verona

L'ex difensore del Catania, Nazzareno Canuti rivendica ai microfoni di Itasportpress.it che il gol più bello della storia è il suo. "E' simile a quello segnato da Weah contro il Verona nel 1996. Mascara ne ha fatti di belli ma non come il mio al Lecce nel 1986 in Serie B. Ricordo ancora che rubai palla a Pasculli nella nostra metà campo e con la palla al piede accelerai dribblando tutta la difesa giallorossa. E tra l'altro segnai il gol calciando di sinistro che non era il mio piede. Quella stagione non fu bella per il Catania che non conquistò la salvezza. Si alternarono sulla panchina Pace e Rambone ma la squadra andò in confusione nonostante in organico c'erano giocatori importanti come Novellino, Borghi, Braglia e Sorbello. Ricordi di Catania tantissimi e anche belli più della stagione precedente con tre allenatori in panchina. Si alternarono Rambone, Bianchetti e Colomban. C'erano anche i brasiliani Pedrinho e Luvanor, piedi buoni ma non si imposero. Luvanor in casa giocava bene ma in trasferta non te lo trovavi in campo e giocavamo in dieci. Aveva un carattere non particolarmente forte e subiva la pressione. Catania mi è rimasta nel cuore e pensare come sta messa adesso fa male. Seguo la vicenda dell'asta e incrocio le dita. Speriamo si trovi un bravo investitore che riporti il club in Serie A".