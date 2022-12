Catania, Capuano: “Mihajlovic eroe salvezza nel 2010. Ma quando si presentò…”

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Sinisa Mihajlovic. Il serbo è stato il protagonista della salvezza del Catania nella stagione 2009-10. Arrivato al posto dell'esonerato Gianluca Atzori a metà dicembre condusse i rossazzurri alla salvezza vincendo persino in casa della Juventus. L'ex calciatore del Catania Ciro Capuano ai microfoni di Itasportpress.it, traccia un suo ricordo di Mihajlovic. "Il nostro grande mister ci ha lasciato, è un dolore enorme. Il merito della salvezza del Catania nel 2010 è solo suo. Ricordo quando si presentò la prima volta nello spogliatoio rossazzurro depresso per la posizione di classifica. Ci guardò in faccia a tutti e ci disse: "Sono venuto a Catania perchè so che ci salveremo. Chi molla non è uomo vero. Se mi seguite faremo il record di punti". Ci guardammo tutti un po' stupiti dentro lo spogliatoio e pensavamo che Sinisa stesse prendendoci in giro visto che eravamo moribondi e spacciati. Ma alla fine ha avuto ragione lui ma noi l'abbiamo seguito. Il Catania fece un girone di ritorno pazzesco con la sua carica che ci trasmetteva in allenamento e prima di ogni partita. Sinisa sempre nel mio cuore. In ognuno di noi vedeva delle cose che noi non vedevamo a livello di valori tecnici e ci ripeteva spesso che la stanchezza nel calcio non esiste".