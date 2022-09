Catania, Carra: “Ecco perchè tre attaccanti non sono tanti”

Il dg del Catania, Luca Carra sul mercato rossazzurro ha detto la sua al quotidiano La Sicilia relativamente al numero degli attaccanti arrivati. "Mai sono troppi tre centravanti. Poi lo sappiamo tutti che i numeri nove hanno gli occhi addosso di una città intera. Sono i giocatori che finalizzano i sogni di una comunità. Il pubblico ricorda, e non mi riferisco solo a Catania, volto e nome di chi segna, non di chi ha fatto il passaggio. Tre centravanti non sono tanti. Possono alternarsi, giocare insieme. Deciderà il tecnico".