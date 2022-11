Catania, Carra: “Gioco non bello? L’Inter con Eto’o terzino vinse Champions”

Il dg etneo ha parlato anche dei progetti della società di Pelligra

Redazione ITASportPress

Ai microfoni di Catanista è intervenuto quest'oggi il Direttore Generale del Catania, Luca Carra, per parlare del cammino degli etnei e dei progetti su Nesima, il Massimino e non solo.

“Per quello che ci risulta eravamo l'unica pretendente e i documenti presentati sono stati analizzati con esito positivo dal Comune. Rimarremo a Ragalna fino a fine dicembre, poi ci trasferiremo a Nesima. Abbiamo trovato un campo già riqualificato e idoneo, quello che vogliamo fare è fare dei miglioramenti che partiranno il prima possibile. Riqualificheremo sotto le tribune, creando anche spogliatoi nuovi, faremo una palestra, una sala stampa e altre migliorie funzionali per quello che serve in questo momento. Sistemeremo anche il parcheggio del centro. Altri campi? I campi non bastano mai, a Parma ne avevamo 6 e non bastavano. Avremo il centro per 10 anni e avremo il tempo per intervenire ed ampliarlo”

“Il primo passo è Nesima, su Torre del Grifo stiamo attendendo i reali costi di questo centro, come perizia e come ripristino. Massimino? Il nostro presidente ha l'intenzione di migliorare o ristrutturare l'impianto esistente. E' un simbolo, esprime dei valori e sono favorevole a lasciare gli stadi all'interno della comunità. Catania può esprimere di più della capienza attuale dello stadio, per ora è presto pensare ad un ampliamento, ma in categorie superiori la richiesta potrebbe essere sicuramente maggiore. Capienza Massimino? Ieri c'è stato un sopralluogo, domani ce ne sarà un altro e attendiamo la risposta definitiva. Spero già da domenica di avere la massima capienza" ”

“Catania-Acireale? Dispiace per i Comuni a cui non possiamo vendere il biglietto. Capisco tutte le necessità di ordine pubblico e capisco anche la volontà di evitare il più possibile problemi, dunque ci adeguiamo alla decisione del Prefetto. Mi dispiace solo per i tanti tifosi rossazzurri che non potranno partecipare all'evento. Teloni per domenica? Stiamo valutando sulla base delle informazioni meteo che stanno arrivando, ci faremo trovare pronti.

Gioco non bello? Ho visto tante squadre giocare bene ma vincere poco. Penso alle squadre di Zeman che giocavano benissimo ma erano incostanti o l'Inter vincere una Champions con Eto'o terzino. Oggi per noi è importante solamente vincere, poi più avanti sarà possibile pensare a giocare sempre meglio. Anche a Parma c'erano critiche sul gioco, ma alla fine abbiamo vinto la D senza perdere neanche una partita”

"La risposta che abbiamo avuto da sponsorizzazioni è stata importantissima, addirittura non abbiamo dovuto cercare più di tanto, ma sono già venuti con la voglia di darci una mano. I risultati sono fuori categoria, ancora non si può fare un bilancio fra entrate e uscite perchè possiamo fare ulteriori ricavi tra Massimino e altro. Sull'aspetto costi siamo consapevoli più o meno dell'esborso. Polisportiva? Per adesso no. Stiamo vedendo e incontrando tante società sportive di Catania, ci sono tante attività, ma è prematuro perchè per adesso dobbiamo strutturare la squadre di calcio.