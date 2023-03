Catania, Carra: “Ingresso Bresciano? Mark sta riflettendo”

Il dg del Catania Luca Carra ha parlato alla Gazzetta di Parma dopo la promozione del club di Pelligra in Serie C. "Qua me lo hanno sempre detto si dal primo giorno che per loro sono un portafortuna. A Parma è stato compiuto un miracolo sportivo. A prescindere da quanti anni occorreranno per riportare la piazza di Catania dove merita, l'importante è che ci sia una progettualità solida. Ogni decisione è stata condivisa in totale armonia. La promozione col largo anticipo, però, è senza dubbio un risultato oltre le aspettative. È stata una stagione indimenticabile". Carra, poi, commenta le voci che un altro ex ducale come Mark Bresciano possa abbracciare il nuovo progetto del Catania: "Mark sta riflettendo, perché vive e ha interessi in Australia: ci farebbe piacere averlo con noi",.