Catania, Carra: “Stadio non manutenuto da mesi, necessari interventi”

Il direttore generale del Catania, Luca Carra è intervenuto ai microfoni di Catanista riferendo i tempi dell'apertura della campagna abbonamenti ma anche di tanto altro: "In settimana contiamo di farla partire la campagna abbonamenti ma oggi non è ancora possibile stabilire i prezzi. Naturalmente la società farà di tutto per agevolare i tifosi perchè averli tutti allo stadio è importante. Le maglie? Le presenteremo la prossima settimana. Diritti tv? Assicuro che i tifosi vedranno le partite del Catania in tv ma adesso non so dire altro. Stiamo facendo delle valutazioni per stabilire chi dovrà trasmettere le partite". Poi Carra ha affrontato un tema scottante relativamente alle condizioni dello stadio "Angelo Massimino" dopo l'ispezione della Commissione di Vigilanza di questa mattina: "Avevamo il sentore che dopo 6 mesi di mancato utilizzo dell'impianto qualche problema l'avremmo trovato. Si è occupata dell'impianto la precedente società che gestiva il club ma purtroppo molte cose non sono state curate. Faremo subito un intervento avviando parte dei lavori. Inutile ribadire che lo stadio non è stato manutenuto".