Catania, carramba che sorpresa: sbarca Ronaldinho. Ecco perchè

L'ex fuoriclasse del Milan e del Barcellona sbarca a Catania

Allenatori e calciatori del Catania che veleggiava in Serie A dal 2006 al 2014 andavano a Taormina a firmare il contratto recandosi nell'hotel dell'ex patron Nino Pulvirenti. Proprio a Taormina ci sarà Ronaldinho domenica prossima e molti hanno pensato che il brasiliano, ex Milan e Barcellona, sbarcherà all'aeroporto di Catania per un evento calcistico magari con il club etneo, ma non è così. L'ex calciatore del Milan e del Barcellona Ronaldinho riceverà domenica 25 luglio a Taormina il "Champion Charity Award", durante il Nations Award (manifestazione organizzata da EvenTao) per il suo impegno nel sociale.

IL VINO - In Sicilia Ronaldinho presterà la sua immagine per un vino elegante e armonioso come il suo talento. Si tratta di un Nero d'Avola, entrato a far parte del progetto The Wine of Champions. Un'idea di Fabio Cordella, titolare in Salento dell'omonima cantina vinicola e direttore sportivo di numerose squadre di calcio, come i belgi del Royale Union Saint-Gilloise, gli ungheresi dell'Honvéd, l'Africa Sport d'Abidjan (Costa d'Avorio), Treviso e Lanciano. Nonché talent scout, che già nel 2012 ha tirato fuori dal cilindro un certo Marco Rossi, tecnico dell'Ungheria che ha ben figurato all'ultimo Europeo. Cordella – che a Taormina sarà premiato per l'intensa promozione dell'enologia italiana nel mondo – è stato nominato lo scorso novembre ds al Vasco da Gama, carica attualmente in stand by per le beghe burocratiche che tengono lontano dal club il presidente Leven Siano, ovvero colui che lo ha ingaggiato. Motivo per cui anche l'assessorato regionale all'Agricoltura guidato da Toni Scilla, ha deciso di sostenere concretamente un'operazione che valorizza il Made in Sicily e allo stesso tempo, grazie alla presenza di Ronaldinho, dà lustro all'immagine dell'Isola. "Quello siciliano – afferma l’assessore Scilla – è un vino protagonista nel mondo. Avere a Taormina un testimonial come Ronaldinho ci permetterà di raggiungere nuovi mercati e, cosa altrettanto importante, di portare all'estero la Sicilia con la sua storia, la sua cultura e la sua identità".