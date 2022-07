Catania, casting dei fedelissimi di Pelligra come quello del GF Vip. Volti noti e…

Non è stato sicuramente un casting itinerante alla ricerca di nuovi concorrenti per il reality show più famoso d'Italia come il Grande Fratello VIP ma la selezione è identica. Chiacchierata informale, conoscenza della materia, spigliatezza e disponibilità. I candidati si sono resi tutti disponibili a partecipare. Sono mancati solo i fan, i selfie e la scena filmata all'interno di questo casting box scenografato in corso di svolgimento in questi giorni a Roma. La selezione in un hotel della capitale in questo caso non ha riguardato nomi molto noti e qualche stella tv del passato per entrare nella casa e accattivarsi le simpatie del pubblico, ma aveva come obiettivo una ricerca di dirigenti sportivi da far entrare nella casa del Catania, un club calcistico alla ricerca di riscatto. La selezione viene fatta da un "commissione tecnica" composta da Vincenzo Grella, ex calciatore e uomo di fiducia di Ross Pelligra nuovo proprietario del Catania, Alessandro Zarbano ex braccio destro di Preziosi al Genoa e futuro dirigente del Catania e infine da un'altra persona meno nota ai più. Tutti inviati sul posto da Ross Pelligra, il regista del casting pallonaro per scegliere i migliori da inserire nel quadro dirigenziale. La chiamata ha fatto arrivare nella capitale tanti volti noti e molti sono giunti da Catania perchè l'occasione era ghiotta per tornare a lavorare nel club rossazzurro dopo i disastri del recente passato. La selezione prevedeva: un posto di Direttore Sportivo e un posto di Team Manager. La "commissione" esaminatrice ha ascoltato i primi candidati e probabilmente ne sentirà altri nei prossimi giorni. A Roma sono stati convocati dirigenti sportivi ed ex dipendenti del vecchio Catania. Nei prossimi giorni il casting andrà avanti e al termine si conosceranno i nomi dei prescelti dopo questa accurata selezione abbastanza insolita per il calcio.