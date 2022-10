Catania-Castrovillari, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la quinta giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Catania-Castrovillari scenderanno in campo oggi, domenica 9 ottobre 2022 alle ore 15 per la quinta giornata di campionato. Sfida che si annuncia molto interessante e, come sempre accade al Massimino, avvolta dal grande pubblico di casa.

Catania-Castrovillari, le ultime

Le due formazioni si affronteranno, come detto, per la quinta giornata del campionato di Serie D (girone I). Catania in vetta alla classifcia al primo posto a punteggio pieno, mentre Castrovillari al nono posto con 4 punti.

Occorrerà comunque fare attenzione come ha spiegato il mister dei rossazzurri Ferraro: "Il Castrovillari è un avversario insidioso. Gioca bene ed è ben allenato, pertanto non sarà una gara facile e per batterlo serve una grande partita. Sarà maggiormente agguerrito il Castrovillari dopo la sconfitta della scorsa settimana e vorrà fare punti. Noi avremo come sempre la spinta del nostro caloroso e numeroso pubblico e daremo il massimo per conquistare i tre punti".

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Catania e Castrovillari, in programma domenica 9 ottobre 2022, verrà disputata allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Il fischio d'inizio della sfida, valida per la quinta giornata del campionato di Serie D, è fissato alle ore 15:00.

Sarà possibile seguirela partita in diretta tv e streaming sul sito di Telecolor, che permette l'acquisto del singolo evento o la sottoscrizione dall'abbonamento per tutta la stagione.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Forchignone, Sarao, Giovinco.

CASTROVILLARI (4-3-3): Caruso; Pittari, Stranieri, Moi, Brignola; Asllani, Cosenza, Trovato; Azzaro, Dorato, Longo.