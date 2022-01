Catania-Catanzaro, i 21 convocati di Baldini

Il tecnico Baldini deve rinunciare a Pinto squalificato ma recupera Claiton e Rosaia

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 21 calciatori per la sfida al Catanzaro, in programma domani alle 17.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, a Torre del Grifo.