Catania-Catanzaro in diretta e streaming: dove vederla oggi

Catania-Catanzaro si gioca oggi mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 15.00. La squadra di Giuseppe Raffaele sfida in casa quella di Nicola Antonio Calabro per la 17^ giornata del girone C di Serie C.

Catania-Catanzaro, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della gara che si disputerà allo Stadio Massimino:

CATANIA (3-5-2): Confente; Noce, T. Silvestri, Zanchi; Albertini, Rosaia, Welbeck, Izco, Biondi; Reginaldo, Sarao.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Riccardi, P. Fazio, P. Pinna; Casoli, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Di Piazza, Evacuo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Catania-Catanzaro si disputerà oggi pomeriggio mercoledì 23 dicembre alle ore 15.00. La sede della gara è il Massimino che ha avuto l’ok per ospitare finalmente le sfide degli etnei.

La partita tra le due formazioni di Serie C sarà trasmessa in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale 252 del satellite). Ma non solo.

Infatti, il match del Catania contro il Catanzaro sarà visibile sulla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero campionato di Serie C, anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. In quest’ultimo caso per vedere il match occorrerà aver sottoscritto un abbonamento o acquistare il singolo evento. Si potrà seguire la gara tra Catania-Catanzaro anche in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi alla piattaforma o scaricando la app. Bisognerà solamente cliccare sul link della partita sul portale per avviare l’evento e godersi lo spettacolo della sfida.