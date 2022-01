Catania-Catanzaro, probabili formazioni e dove seguirla

Il match del Massimino valido per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie C 2021/2022 inizierà alle 17.30

Il bel calcio in serie C non esiste, ma Catania-Catanzaro potrebbe essere un match spettacolare. Ci aspettiamo un partitone domenica 30 pomeriggio, al netto degli assenti che potrebbero ritoccare i rossazzurri e maggiormente i giallorossi. Alle 17.30 si incrociano al vecchio Cibali il terzo attacco del Girone C (Catania, 35 gol) contro la quarta difesa meno perforata di tutta la Serie C (Catanzaro, 15 gol). Due squadre che non spiccano nel dominare il gioco e poco si assomigliano, a cominciare dalla difesa a 4 del Catania e 3 del Catanzaro.

Allenatori - Baldini e Vivarini non condividono la stessa affinità ideologica e questo si riflette anche nella carta d’identità delle due squadre. Catania e Catanzaro non hanno la stessa anima e neanche la stessa faccia. Dove divergono? In tre punti: pressing, centrocampo, centravanti. Anche Vivarini pretende l’aggressione immediata (e anche a palla persa) ma la ferocia del pressing etneo, a tutto campo, uno contro uno, implacabile e continuo, in Serie C ce l’hanno in pochi. Il Catanzaro ha un pressing più morbido perché ha centrocampisti con altre caratteristiche. Anche in attacco ci sono idee opposte e interpreti con diverse caratteristiche.

Precedenti - Sarà la sfida numero 70 tra Catanzaro e Catania. Match dal sapore antico e soprattutto sentito sia in ambito calcistico che nelle due tifoserie. Il Catania ad oggi è la squadra più volte affrontata nella storia dell'Us Catanzaro, con i 69 precedenti così disputati: 24 in serie B, 22 in serie C/1 (3° livello), 8 in serie C/2 (4° livello), 8 in Coppa Italia e 7 in Coppa Italia di serie C. Il bilancio recita 24 vittorie dei giallorossi con 72 reti siglate, 18 pareggi e 27 vittorie degli etnei con 79 reti realizzate. I precedenti in campionato sono 54, con un bilancio a favore dei siciliani che vantano 23 vittorie e 70 gol fatti contro le 16 del Catanzaro e 54 reti realizzate, 15 i pareggi. L’ ultimo incontro si è disputato lunedì 27 Settembre 2021 in posticipo, nel match valido per la 5° giornata del campionato di serie C gir. C 2021-22, quando al Ceravolo l’incontro si è concluso per 1-1 grazie ad un iniziale vantaggio dei rossazzurri al 10’ con Russini su punizione e il pareggio al minuto 21 di Massimiliano Carlini su rigore.

Qui Catania - Baldini sarà privo di Pinto squalificato e potrebbe sostituirlo con Ruopolo o Zanchi. In attacco altro ballottaggio Biondi-Russotto. Per il resto squadra fatta che assomiglia a quella di Bari. Il tecnico non pensa al turnover nonostante un febbraio da brividi con otto gare in pochi giorni, ma il Catania ha necessità di giocare con la migliore formazione e fare punti per apparire più bello al futuro nuovo proprietario. Anche i risultati e la posizione in classifica avranno un peso determinante giorno 11 febbraio nel giorno dell'asta. Bisogna dire che il rinvio del TFN al 15 febbraio per la decisione relativa al nuovo deferimento del Calcio Catania e alla ulteriore penalizzazione in classifica del club rossazzurro, ha avuto un significato molto importante. Riportiamo il testo dell’ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, preso atto dell’intervenuto fallimento della società Calcio Catania Spa in data 22 dicembre 2021; preso atto che il Tribunale fallimentare ha autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa sino alla data del 28 febbraio 2022; preso altresì atto che la società sta regolarmente disputando il campionato di competenza, rinvia la trattazione del procedimento alla data del 15 febbraio 2022, ore 12:00, in modalità videoconferenza, disponendo la comunicazione della presente ordinanza alla Procura Federale e alla società Calcio Catania Spa presso il domicilio dell’avv. Augello e presso il domicilio dei curatori fallimentari, mandando alla Segreteria di acquisirne dagli uffici della Lega Pro nominativi e domicilio”.

Qui Catanzaro - I calabresi saranno privi degli squalificati Cianci e Carlini. Non convocati Curiale e Porcino che saranno ceduti mentre il neo arrivato Pietro Iemmello non è ancora pronto ed è rimasto a casa. Pochi i dubbi di formazione per Vivarini che si affida a Maldonado a centrocampo con Biasci che rileva Cianci e farà coppia con Vazquez. L'ex catanese Bombagi parte dalla panchina. Questi sono i convocati: Portieri: 1. Nocchi, 12 Romagnoli, 33. Branduani; Difensori: 4 De Santis, 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 44. Gatti. Centrocampisti: 2. Bayeye, 6. Welbeck, 8. Verna, 15. Maldonado, 18. Cinelli, 19. Bjarkason, 23. Vandeputte, 24. Sounas. Attaccanti: 9. Vazquez, 10. Bombagi, 28. Biasci.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Claiton, Monteagudo, Zanchi (Ruopolo); Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi (Russotto), Moro, Russini. All. Baldini

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Maldonado, Welbeck, Vandeputte; Biasci, Vazquez. All. Vivarini

TV - Sarà possibile seguire Catania-Catanzaro in diretta TV su Eleven Sports. La gara sarà "Match of The Week", con un ampio pre-partita, interventi a bordocampo e interviste ai protagonisti prima, durante e dopo la sfida.