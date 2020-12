Catania-Cavese streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Catania-Cavese si gioca oggi domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00 per la sfida di campionato di Lega Pro. Si giocherà al Nobile di Lentini e non al Massimino. A dirigere la partita che si attende molto emozionante sarà l’arbitro Fontani di Siena.

Catania-Caves, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le compagini che vogliono trovare i tre punti per dare un senso al campionato. I padroni di casa rossazzurri cercano il terzo successo di fila e si affidano a Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Nana Welbeck, Albertini, Biondi, Pinto; Pecorino, Sarao. Gli ospiti, invece, punteranno su Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo, Migliorini, Esposito; Russotto, Germinale, Senesi.

CATANIA (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Nana Welbeck, Albertini, Biondi, Pinto; Pecorino, Sarao. Allenatore: Cristaldi causa squalifica di Raffaele.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo, Migliorini, Esposito; Russotto, Germinale, Senesi. Allenatore: Maiuri.

Dove vedere il match in diretta streaming

La sfida Catania-Cavese di oggi domenica 6 dicembre 2020 sarà visibile in chiaro e gratis grazie ad Eleven Sports emittente che detiene i diritti del campionato di Serie C Lega Pro. Visti i problemi avuti in passato, si è deciso per la trasmissione gratuita degli eventi anche sui social. Il match sarà dunque visibile sulla pagina Facebook di Eleven Sports e sul canale Youtube. La partita sarà visibile in diretta gratuita anche sul sito di Eleven Sports, la piattaforma streaming che come detto ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato di Serie C.

La partita potrà essere vista anche in tv ma solo se si dispone di una moderna smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure si è possibile accedere dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.