Catania, c’è anche il beach soccer e Grella apre ad altri sport

Le novità si susseguono in casa Catania. Progetto futuro non solo calcio ma una vera polisportiva

“Concedendo il nostro stemma, pieno supporto e massima collaborazione per lo sviluppo di un team di beach soccer - spiega il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella - riconosciamo la qualità e la serietà del progetto che ci è stato illustrato dal general manager Alessandro Di Benedetto e dal suo team, in linea con il concetto di impegno e festa che associamo sempre al pallone e al campo, in erba o sulla sabbia. Questa intesa, inoltre, può rappresentare una buona base per valutare analoghe partnership relative ad altre discipline sportive”.