Catania, c’è Carra tra i dirigenti del Parma sul caso plusvalenze. Oggi sentenza

C'è grande attesa oggi per il verdetto della Corte federale d’appello alla luce delle nuove carte emerse nell’inchiesta Prisma a Torino. Rischio penalizzazioni per le società e sanzioni per i 52 dirigenti coinvolti nel caso plusvalenze. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport il procuratore partirà questa mattina nell’udienza (da remoto) e dopo aver motivato l’ammissibilità del suo ricorso, procederà subito alla richiesta di sanzioni per la Juve, gli altri otto club (Samp, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara) e i 52 dirigenti o ex dirigenti tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene e Cherubini. Per il Parma c'è anche Luca Carra, attuale dg del Catania che è coinvolto insieme a M. Ferrari, P. Pizzarotti, G. Malmesi, P. Piva e M. Tarantino.