Catania c’è: Giosa e Dall’Oglio firmano a Cava la vittoria per Stefania

In certi casi si dice che la firma sia una formalità. E questo è uno di quelli in cui tutto era deciso e mancava soltanto l’atto ufficiale per sottoscrivere la vittoria. Il Catania ha rispettato i pronostici passando a Cava dei Tirreni con il risultato di 2-0. Giosa a inizio ripresa e poi Dall’Oglio con una bella conclusione gli autori dei due gol rossazzurri. Un successo tutto per Stefania Sberna che per la prima volta ha visto il suo Catania da lassù e avrà gioito. Baldini che aveva chiesto la mentalità attraverso la continuità è stato accontentato dai suoi uomini che hanno giocato un buon match in Campania.

FORZA CATANIA – Con metodo e senza pause il palleggio etneo ha preso campo e fiducia. Un fraseggio pulito, rasoterra, una giusta miscela di orizzontale e verticale, a discreta velocità. Il Catania ha preso il sopravvento in mezzo al cospetto di una Cavese che ha palesato una certa modestia al tocco. Sulle fasce, Pinto e Izco da una parte e Calapai e Dall’Oglio dall’altra hanno tenuto lontani i dirimpettai e hanno spinto con qualche accelerazione. Baldini ha scelto la strategia del ragno, ha avvolto la Cavese in una tela. E quando è arrivato il momento propizio ha morso. La squadra di Baldini dopo un primo tempo in cui è riuscita a costruire tre palle gol e a prosciugare le fonti di gioco della squadra di Campilongo, è passata nella ripresa grazie al gol di Giosa al 48’. La Cavese ha cercato di chiudere gli spazi a un Catania però bello e reattivo sostenuto da un grande Russotto. L’undici di Baldini non ha bisogno di cambiare passo, perché domina a lungo, crea, sbaglia qualcosa. Ma c’è appunto un Russotto che rende tutto più facile, una sorta di trequartista anarchico perché sa muoversi in ogni direzione. Dopo il vantaggio nella ripresa una sana gestione del match con la testa a portare i tre punti a casa. La squadra di Baldini ha voluto archiviare presto il match dosando le energie sfruttando le risorse a disposizione. Quando viaggi a questi ritmi, anche un minuto di riposo in più è salutare. La Cavese oggi ci ha messo molto di suo: gli errori della difesa spianano la strada al Catania verso la rete. Così è diventato davvero facile per le bocche di fuoco etnee centrare la porta di Kukich. Un altro turno è andato, al traguardo playoff mancano cinque tappe.

CRONACA – Il Catania di Baldini a Cava dei Tirreni è lo stesso di quello che ha iniziato il match contro l’Avellino con il 4-3-3. Il tecnico campano Campilongo invece ha messo in campo la sua squadra con un 4-3-1-2. Due occasioni per i rossazzurri in avvio con la punizione di Maldonando e poi il bel colpo di testa di Sarao su cross di Pinto. Catania che sulla sinistra ha avuto la supremazia territoriale con Pinto in sovrapposizione davanti Izco. Al 13’ grande azione del Catania con Russotto che dal vertice dell’area ha concluso in porta ma molto bravo Kucich a deviare in angolo. Catania sempre con un ritmo buono e avversari costretti a difendersi. La Cavese pochissime volte si è affacciata dalle parti di Martinez per tutti i 45’. Primo tempo che si è chiuso sullo 0-0 ma bene l’approccio del Catania che sicuramente meritava di andare all’intervallo in vantaggio. Russotto il migliore degli etnei. Un bel Catania nei quarantacinque minuti iniziali a tenere compatte le tre linee e a consentire alla Cavese, schierata da Campilongo con la retroguardia a quattro, solo un paio di affondi, ma che non hanno mai impensierito Martinez. Alla prima distrazione, in apertura di tempo, i rossazzurri sono andati vicinissimi al gol con Maldonado e poi con Sarao di testa. La Cavese per poco non è finita al tappeto.

Nella ripresa parte ancora bene che l’ha sbloccata subito con un bel gol di Giosa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Dall’Oglio pesca Giosa solo in area, il numero 4 rossazzurro al volo batte Kucich. Ma prima del gol del difensore da rilevare l’occasione Catania con Sarao dalla distanza che ha impegnato Kukich. Lo stesso numero 9 etneo ci ha riprovato al 65’ e ancora una volta il portiere della Cavese si è superato. Ma nulla ha potuto l’estremo difensore campano sulla conclusione di Dall’Oglio. La Cavese ha avuto un sussulto colpendo il palo ma poi non è riuscita a trovare la via della rete. Il Catania vince 2-0 e per Baldini è la seconda vittoria consecutiva dopo quella casalinga con l’Avellino.

TABELLINO

CAVESE-CATANIA 0-2

MARCATORI: 48′ Giosa, 80′ Dall’Oglio

CAVESE (3-4-3): Kucich; Matino, De Franco, Ricchi; Cucurullo (69′ Lulli), Scoppa (69′ Senesi), Matera, Nunziante (81′ Natalucci); Bubas (81′ Gatto), Gerardi, Calderini (60′ Montaperto). A disp.: D’Andrera, Paduano, Senese, Gega, Favasuli, Semeraro, De Rosa. All. Campilongo.

CATANIA (4-3-2-1): Martinez; Calapai, Giosa (89′ Sales), Claiton, Pinto; Dall’Oglio (89′ Rosaia), Maldonado, Izco (64′ Welbeck); Piccolo (76′ Di Piazza), Russotto (64′ Reginaldo); Sarao. A disp.: Santurro, Albertini, Zanchi, Golfo, Vrikkis. All. Baldini.

ARBITRO: Bitonti di Bologna (Catucci-Cravotta).

NOTE: ammoniti Giosa, Dall’Oglio, Nunziante, Campilongo, Senesi, Matino, Claiton. Al 94′ espulso Matino per fallo da ultimo uomo.