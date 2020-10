Catania, c’è l’ok per Maldonado a disposizione di Raffaele per la Virtus

Ottima notizia per il Catania e per il mister Raffaele che potrà disporre dalla prossima partita con la Virtus Francavilla del centrocampista ecuadoregno Luis Alberto Maldonado Morocho, 24 anni, vincolato con un contratto biennale ma mai utilizzato per un problema di tesseramento. Questione risolta con l’ok ricevuto oggi circa lo status del calciatore. Maldonado colma una lacuna a centrocampo e la dirigenza non dovrà fare ricorso a uno svincolato. Maldonado Giunto in Italia nel 2012 e cresciuto nelle giovanili del Chievo, il regista sudamericano ha giocato in D prima con l’Este e poi con l’Arzignano Valchiampo, squadra con la quale ha collezionato 125 presenze e 31 reti conquistando la promozione in C nel 2019. Nella scorsa annata Maldonado ha debuttato tra i professionisti con lo stesso Arzignano totalizzando 25 presenze e una rete.