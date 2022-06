Catania, c’è Pelligra allo stadio e l’accoglienza è da brividi

Una marea rossazzurra ha accolto Ross Pelligra quando alle 19.10 è entrato per la prima volta allo stadio Massimino. Circa 7 mila tifosi hanno voluto dare un abbraccio caloroso al nuovo proprietario del club etneo che dovrà essere rilanciato visto che partirà dalla Serie D dopo il fallimento. Cori dei tifosi rossazzurri intonati dai gruppi organizzati sistemati in tribuna A con Pelligra che è saltato quando è partito quello classico "Chi non salta è rosanero". Lo stesso imprenditore ha preso il microfono e dopo un saluto in siciliano "Ciao mbare", ha fatto a sua volta partire il coro "Chi non salta è rosanero". Un saluto anche ai tifosi che occupavano la tribuna B e infine con la sciarpa rossazzurra al collo ha abbandonato lo stadio intorno alle 19.30 quando dalla tribuna A è partito il coro "Noi siamo il Calcio Catania".