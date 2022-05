Catania, c’è un modo per sapere ora da FIGC entità contributo da versare

Passaggio fondamentale per trovare un nuovo investitore

Catania dovrà ancora aspettare per conoscere l'importo a titolo di contributo a fondo perduto da versare alla FIGC per partecipare al campionato di Serie D. La cifra dovrebbe essere di 800 mila euro. Va ribadito che questo contributo a fondo perduto serve per integrare eventuali debiti sportivi che ha lasciato la proprietà del Calcio Catania che è fallita e per evitare che il "sistema" debba farsene carico. Nei giorni scorsi l'assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi ha affermato che il 18 maggio la FIGC avrebbe comunicato l'importo ma oggi il quotidiano La Sicilia riporta che tutto è slittato a giugno a campionati finiti così come prevedono le norme federali. Situazione non nuova visto che è stata riportata da Itasportpress nei precedenti articoli. “Noi dobbiamo attendere la risposta della Federazione per quanto riguarda la questione, Il presidente Gabriele Gravina mi ha detto che il 18 maggio si terrà il Consiglio Federale quindi è presumibile che intorno a quella data sapremo qualcosa" ha dichiarato Parisi. La cifra da depositare con assegno circolare la dovrà stabilire una commissione, che sarà nominata nei prossimi giorni, ma informalmente Parisi o il sindaco facente funzioni Bonaccorsi possono e devono pretendere di sapere l'importo per indirizzare la manifestazione di interesse che sarà condivisa con Gravina. Questo passaggio di conoscere l'importo semplifica anche le cose per l'individuazione di un investitore. A riguardo ancora nulla di concreto. Non si sono ancora aperti scenari credibili su chi potrà rilevare il Catania. In città girano voci di investitori nuovi e anche di vecchi ma di concreto non c'è davvero nulla. Solo incontri esplorativi già svolti e altri programmati nelle prossime ore, tra imprenditori che sarebbero intenzionati a prendere il club. Il conto alla rovescia per avviare la rinascita del club etneo è iniziato e si spera che l'imprenditore o il gruppo che avrà come obiettivo primario quello di riportare il club rossazzurro nel mondo del professionismo si palesi prima possibile.