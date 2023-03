Catania, c’è una luce che si irradia in tutta Europa

Arrivare in fondo era un obiettivo ma stravincere il campionato non era affatto scontato. E tutt’altro che matematico. Nel calcio non c’è nulla di facile. Non conta solo chiamarsi Catania quando sei costretto a confrontarti con Locri, Città di Sant'Agata, Mariglianese e San Luca e doverli abbattere come birilli solo perchè qualche anno fa hai affondato l'Inter del triplete, la Juventus e il Milan in Serie A. La luce prodotta in campionato dall'undici di mister Ferraro si irradia in tutta Europa basti pensare che adesso c'è solo una squadra ad aver vinto sempre nel 2023.