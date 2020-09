Catania, ceduto alla Viterbese Salandria

Era fuori dal progetto tecnico di mister Peppe Raffaele Francesco Salandria che oggi ha svuotato l’armadietto di Torre del Grifo e salutato Catania per recarsi a Viterbo. Cessione avvenuta e ufficializzata dal club etneo: Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Salandria, a titolo definitivo, all’U.S. Viterbese 1908. Al centrocampista calabrese, che in maglia rossazzurra ha collezionato 11 presenze e realizzato una rete, l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.