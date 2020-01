Vincenzo Sarno lascia il Catania. Il fantasista, agli etnei dallo scorso gennaio, passa in prestito alla Triestina, formazione del girone B di Serie C. Per il giocatore, in questa prima parte di stagione, nove presenze e tre reti con i siciliani.

Adesso per Sarno, che in passato ha indossato anche le maglie di Sangiovannese, Giulianova, Brescia, Potenza, Pro Patria, Reggina, Lanciano, Entella, Foggia e Padova, una nuova avventura.