Catania che rimpianto aver perso “U ziu d’America”: calcio italiano è tutto a stelle e strisce

Molti club italiani sono passati nelle mani degli americani e il Catania ha avuto il suo salvatore

Oggi che l’Italia del calcio si scopre sempre più a stelle e strisce, dove persino l’Atalanta cambia pelle e diventa americana, l’amarezza dei tifosi del Catania è ancora più grande per aver visto sfumare il passaggio del club moribondo nelle mani di Joe Tacopina. Oggi che tutta la Catania sportiva soffre e spera che arrivi un investitore qualificato e di livello che la tiri fuori disperatamente dalle sabbie mobili, la delusione è immensa. Il “salvatore” ce l’aveva già il Catania ma lo hanno fatto andare altrove a investire i soldi suoi e del suo gruppo. Catania non ha nulla da invidiare alla Bergamo del calcio. E’ vero però che la Dea sta in Serie A, ha uno stadio bello e innovativo e un restaurato centro sportivo di Zingonia, ma l’Elefante ha (aveva) Torre del Grifo come asset milionario come fiore all’occhiello e poi ha la passione inesauribile dei tifosi.

Joe Tacopina sarebbe diventato il nuovo presidente del Catania e il club avrebbe evitato l’onta del fallimento firmato dalla SIGI (una S.p.A. costituita da un gruppo di imprenditori locali proprio allo scopo di salvare la storia del Catania). “La chiusura dell'accordo, era prevista per il 26 febbraio -ha chiosato Tacopina-. Ero pronto a chiudere in tale data e avevo dato prova di possedere i fondi necessari, come richiesto dal contratto -il pensiero di Tacopina- SIGI non era pronta ed in grado di procedere, in quella data. Abbandonare il progetto sarebbe stato nel pieno dei miei diritti legali ma non lo feci per amore della squadra, della città e dei tifosi. In aggiunta e con grande volontà di collaborare, mi sono successivamente impegnato al fianco di SIGI per garantire il pagamento degli stipendi e il rispetto di altre scadenze, inviando 800.000 dollari. Si è trattato di un grandissimo rischio personale, non essendo proprietario del Calcio Catania, ma l’ho affrontato senza esitare perché amo la città e la squadra e perché desideravo mantenere vivo il club”.

Denaro che Tacopina ha perso, ma l'avvocato italoamericano ha scalato la classifica di chi ha messo più soldi per salvare il Catania issandosi al secondo posto solo dietro a Nicolosi, l’azionista di maggioranza della SIGI. “L’ho fatto per il mio grande attaccamento alla squadra e alla città -ha proseguito Tacopina -. Il Calcio Catania è cuore anche per me, sebbene qualcuno abbia giocato a lasciare intendere altro, e lo è perché sognavo di poter guidare la riscossa del Catania. SIGI non è riuscita a soddisfare in tempo gli impegni e le clausole contrattuali sostanziali”. La SIGI ha perso la sua partita due volte: la prima il 26 aprile 2021 quando è saltata l’operazione Tacopina e poi la seconda lo scorso 22 dicembre al Tribunale.

LO ZIO D'AMERICA - Nel frattempo l’Italia si è colorata ancora di più a stelle e strisce. Gli altri sono arrivati negli ultimi 3 anni, a conferma di un trend marcato di investimenti in Europa. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, la platea è variegata. C’è un fondo d’investimento, Elliott, dotato di un patrimonio in gestione di 44 miliardi di dollari, che si è ritrovato il Milan in portafoglio un po’ per caso e poi ci ha preso gusto implementando un piano industriale di medio periodo. C’è un imprenditore italo-statunitense, Rocco Commisso, che dopo aver fatto fortuna con la tv via cavo negli Usa, è “tornato” nella terra d’origine decidendo di investire nella Fiorentina. C’è un miliardario del Texas, Dan Friedkin, attivo nelle automobili, nello spettacolo e nel turismo, che ha diversificato il business approdando nella Capitale, dove ha da poco varato un’estensione dell’aumento di capitale per la Roma fino a 460 milioni. C’è il finanziere Robert Platek, partner del fondo nato per gestire le fortune del miliardario Dell (quello dei computer), che con la famiglia ha compiuto un’operazione personale da 24 milioni per rilevare lo Spezia. C’è una cordata di imprenditori Usa riuniti nel veicolo Vfc Newco, che ha acquisito il Venezia dal connazionale Joe Tacopina (ora patron della Spal). E c’è la società di investimento 777 Partners, partita da servizi finanziari e allargatasi a settori quali aviazione e intrattenimento, fino ad approdare nello sport: una quota di minoranza nel Siviglia, i London Lions di basket, una società di promozione del calcio femminile, ed ecco il Genoa con una valutazione di 150 milioni (debiti inclusi). Estrazioni differenti, denominatore comune: la scommessa sullo sviluppo del sistema calcio italiano, l’interesse forte verso le operazioni immobiliari collegate agli stadi.