Catania, che spettacolo: Simonetti devasta la Juve Stabia

Grande vittoria dei rossazzurri sul terreno di una deludente Juve Stabia

Probabilmente la più bella partita dell’anno del Catania che al Menti ha devastato la Juve Stabia con una prestazione sontuosa. Vittoria per 2-0 ma il punteggio poteva essere più ampio per l'undici di Mularoni. Una gara a senso unico dove la squadra di casa non è mai esistita, seppellita dal furore agonistico dei rossazzurri. E' chiaro ormai che il Catania fuori casa si esalta e gioca davvero bene mentre fatica contro le squadre che si chiudono. Al Menti, i rossazzurri nel match della 27a giornata di Serie C hanno mostrato lo stesso volto del San Nicola di Bari ma stavolta la squadra etnea è riuscita a potare a casa l'intera posta in palio. Juve Stabia che nel primo tempo ha accusato il colpo venendo aggredita per vie esterne dagli scatenati ragazzi siciliani. Un parziale che si è chiuso con un vantaggio minimo per il gol di Simonetti ma il Catania in almeno due circostanze ha sfiorato il raddoppio con Greco e Rosaia. Nella ripresa ancora una sola squadra in campo con le vespe narcotizzate dal Catania. Simonetti ha raddoppiato sugli sviluppi di un corner poi il Catania ha amministrato il vantaggio fino alla fine creando anche pericoli dalle parti di Troest e Tonucci. La Juve Stabia non ha mai impensierito Sala e in 90' e non ha mai tirato in porta. La vittoria al Menti annulla i 2 punti di penalizzazione comminati dal TFN prima dell'inizio della partita. Il Catania adesso si porta a quota 30 e fuori dalla zona playout.