Catania, che tegola! Silvestri ha riportato due fratture costali

La gioia per il gol poi il dolore per le fratture costali. Post partita complicato per il difensore del Catania Tommaso Silvestri oggi al Ventura di Bisceglie. Come riporta il comunicato del club etneo il numero 5 si è fatto davvero male. “Nel corso della gara con il Bisceglie, il difensore del Catania Tommaso Silvestri ha riportato a seguito di uno scontro di gioco un trauma all’emitorace sinistro. Trasportato in ospedale, il difensore rossazzurro si è sottoposto ad accertamenti diagnostici. L’esame radiografico effettuato al “Don Tonino Bello”, a Molfetta, ha evidenziato due fratture costali. Per la ripresa dell’attività agonistica, il Capitano dovrà attendere circa 40 giorni. Al nostro coraggioso numero 5, in campo fino alla fine del match odierno a dispetto del doloroso infortunio, i migliori auguri di pronta e completa guarigione”.