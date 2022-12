Catania, Chiarella: “Per noi il pareggio non va mai bene però…”

Il calciatore del Catania Marco Chiarella ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa, al “Mazzola”, dopo l’1-1 con la Sancataldese: “Sono rientrato, finalmente, e devo lavorare ancora per tornare sui livelli di inizio stagione. Per il Catania il pareggio non va mai bene però è stata una gara difficile e questo va considerato”.