Catania, Chiarella: “Superato momento difficile adesso tornato quello di prima”

Marco Chiarella ha realizzato oggi il suo primo gol con la maglia del Catania. Le sue parole in sala stampa: “Non segnavo da un po’, mi mancava questa grande emozione ed è ancora più bella, alla luce della vittoria convincente. Non è stato un momento facile ma archiviata l’assenza per infortunio, adesso mi sento in forma e sono tornato quello di prima. Riesco ad esprimermi al meglio per 70-75’, spero di arrivare presto ad avere un’autonomia di 90 minuti”.